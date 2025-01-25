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Spor

Sivasspor’un 8 Maçlık Galibiyet Özlemi Bitti

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MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor, Kayserispor’u evinde ağırladı. Maç, Sivasspor’un 5-2’lik üstünlüğü ile sona erdi. Galibiyeti sağlayan goller, 5. ve 90+2. dakikalarda Rey Manaj, 10. dakikada Onurcan Piri’nin kendi kalesine attığı gol, 45+1. dakikada Garry Rodrigues ve 77. dakikada Emrah Başsan’dan geldi. Kayserispor ise, rakip kaleye 46. dakikada Duckens Nazon ve 90+1’de Boa Morte ile karşılık verdi.

KIRMIZI KART DURUMU

Kayserispor, maçı 9 kişi tamamladı. 23. dakikada Bahoken ve 86. dakikada Attamah, maçta kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu durum, Kayserispor’un maçta zorlanmasına neden oldu.

Sivassporlu Rey Manaj, maçta 5 ve 90+2. dakikada attığı gollerle altı haftalık gol orucunu sona erdirdi. Manaj, bu golleri ile Sivasspor’un önemli galibiyetinde büyük bir rol oynamış oldu.

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