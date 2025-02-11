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Siverek’te Kuduz Vakası Nedeniyle Karantina Başladı

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OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Siverek Kaymakamlığı, 27 Ocak 2025 tarihinde Sungurlu Mahallesi’nde 55 yaşındaki E.A. adlı bir vatandaşın köpek saldırısına uğradığını kamuoyuna duyurdu. Aynı köpek, kısa süre içinde yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Divan Mahallesi’nde 12 yaşındaki M.E.A. ve 17 yaşındaki M.A. isimli çocuklara da saldırarak yaralanmalarına neden oldu.

SAĞLIK DURUMU VE TEDAVİSİ

Kaymakamlık açıklamasında, yaralanan kişilerin Siverek Devlet Hastanesi’nde IVIG (İmmünoglobulin), tetanos ve kuduz aşılarıyla tedavi edildiği aktarıldı. E.A., daha ileri müdahale için Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin Plastik Cerrahi bölümüne yönlendirildi ve 6 Şubat 2025 tarihinde taburcu olduğu belirtildi. Ayrıca, M.E.A. ve M.A.’nın genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.

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