Siyasi İsimlerden Cumhuriyet Bayramı Mesajları

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 101. YILI

Türkiye Cumhuriyeti, 101. yıl dönümünü coşku içinde kutluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle birçok siyasi isim sosyal medya üzerinden mesajlar paylaşıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda “Cumhuriyet; “Büyük ve Güçlü Türkiye”nin temelindeki harçtır. Haksızlıklar karşısında dimdik durmaktır.” sözleriyle dikkat çekti.

CUMHURİYET’İN GELECEĞİ VE DEĞERLERİ

Milli Eğitim Bakanı Tekin ise “Bir asırdır olduğu gibi bugün de cumhuriyetimiz; köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, millî ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen evlatlarımızın ellerinde yükselecektir.” diyerek Cumhuriyet’in geleceğine olan inancını vurguladı.