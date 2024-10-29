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Siyasi İsimlerden Cumhuriyet Bayramı Mesajları

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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 101. YILI

Türkiye Cumhuriyeti, 101. yıl dönümünü coşku içinde kutluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle birçok siyasi isim sosyal medya üzerinden mesajlar paylaşıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda “Cumhuriyet; “Büyük ve Güçlü Türkiye”nin temelindeki harçtır. Haksızlıklar karşısında dimdik durmaktır.” sözleriyle dikkat çekti.

CUMHURİYET’İN GELECEĞİ VE DEĞERLERİ

Milli Eğitim Bakanı Tekin ise “Bir asırdır olduğu gibi bugün de cumhuriyetimiz; köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, millî ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen evlatlarımızın ellerinde yükselecektir.” diyerek Cumhuriyet’in geleceğine olan inancını vurguladı.

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2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Onaylandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylandı ve resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
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“Masterchef Türkiye 2024 Teknikleri ve Takım Oyunları”

'Masterchef Türkiye 2024'te, Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde Kırmızı ve Beyaz takımlar yarışarak dokunulmazlık için mücadele verdi. Eleme adayları da belirlendi.

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