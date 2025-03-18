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Skandal Hata: Yanlış Saygı Duruşu Olayı

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ARA DURUŞUN NEDENİ

Arda Kardzhali, Levski Sofya maçı esnasında eski oyuncusu Petko Ganchev için saygı duruşunda bulundu. Ancak, Ganchev’in hayatta olduğu ortaya çıkınca kulüp bu durumdan ötürü özür diledi. Olay, büyük bir şaşkınlık yarattı ve spor camiasında geniş bir yankı uyandırdı.

ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLAN MAÇ

Maç öncesinde yapılan saygı duruşu, Ganchev’in durumu hakkında yanlış bir bilgiye dayanıyordu. Kulüp, bu hatalı bilgilendirmenin neden olduğu duygusal sarsıntı sebebiyle, kamuoyundan özür diledi. Olay, sosyal medyada ve taraftarlar arasında hızlı bir şekilde yayıldı, birçok kişi duruma tepki gösterdi.

ÖNEMLİ

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Yanlış Bilgiyle Düzenlenen Saygı Duruşu

Arda Kardzhali, eski oyuncusu Petko Ganchev için saygı duruşu yaptı; ancak Ganchev'in hayatta olduğu anlaşıldı. Kulüp, duruma ilişkin özür diledi. Olay büyük şaşkınlık yarattı.
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