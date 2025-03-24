Skoda Scala Performansıyla Öne Çıkıyor

SKODA SCALA’NIN PERFORMANSI

Skoda Scala, kendi segmentinde dikkat çeken ve performansıyla beğenilen bir otomobil markası olarak öne çıkıyor. Scala, Seat Leon, Volkswagen Golf, Opel Astra HB ve Peugeot 308 gibi tanınmış otomobil modelleriyle yoğun bir rekabet içinde yer alıyor. Donanım ve özellikleri ile rakiplerine karşı beğeni topluyor.

ECONOMIK YAKIT TÜKETIMI

1.0 litrelik benzinli motoru ve DSG şanzımanıyla Scala, 110 beygir gücü üretiyor. Aynı zamanda, yakıt tüketimi açısından da ekonomik bir çözüm sunuyor. Bu, onu hem performans severler hem de tasarruf sağlayan sürücüler için cazip bir seçenek haline getiriyor.