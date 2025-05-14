“Skriniar’a Maaş Engeli Var!”

FENERBAHÇE’DE SIKINTIYA NEDEN OLAN MAAŞ ENGELİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Milan Skriniar ile savunma hattına büyük bir güç ekledi. Ancak, sarı-lacivertliler, Slovak stoperin bonservisini almak için karşılaştıkları bir sorun ile karşılaşıyor: Yıllık 12 milyon euro’luk maaş. Hiç beklenmedik bir engel ortaya çıkarken, Fenerbahçe bu rakamı yüksek buluyor ve Skriniar, indirim yapmadığı takdirde transferden vazgeçilebilir. Taraftarlar tarafından çok sevilen Skriniar’ın durumu hala belirsizliğini korurken, kulüp yeni stoper adayları üzerinde çalışmaya başladı.

SKRINIAR’IN PERFORMANSI VE ETKİSİ

Ara transfer döneminde PSG’den kiralanan Milan Skriniar, Fenerbahçe’de kısa sürede etkisini gösterdi. 20 maçta 3 gol ve 2 asist yaparak, sadece defansta değil hücumda da katkı sağladı. 30 yaşındaki stoper, taraftarların gözdesi haline geldi. Teknik direktör Jose Mourinho’nun liderliğinde oynadığı üçlü savunma sisteminin önemli bir parçası olan Skriniar, Başakşehir karşısındaki 4-1’lik galibiyetteki etkileyici performansı ile de dikkat çekti. Ancak bu olumlu gelişmeler, transfer masasında meydana gelen meseleler nedeniyle gölgeleniyor.

MASA BAŞINDAKİ PROBLEMLER

Milan Skriniar’ın yıllık 12 milyon euro’luk maaşını karşılamakta zorlanan Fenerbahçe, bu tutarı santrfor takviyesi için kullanmayı düşünüyor. Skriniar’ın menajerinin talep ettiği yıllık 7.5 milyon euro net maaş ise Fenerbahçe için yüksek bulunuyor. Yönetim, Skriniar indirim yapmazsa bonservis görüşmelerini askıya almayı düşündüğü belirtiliyor.

ALTERNATİF PLANA YÖNELİYORLAR

Eğer Skriniar transferinde sorunlar devam ederse, Fenerbahçe alternatif planlarını devreye alıyor. Kulübün, yeni bir stoper listesi oluşturduğu iddia ediliyor ve listenin başında Merih Demiral yer alıyor. Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında forma giyen milli stoper, daha önce Fenerbahçe’nin radarında bulunmuştu. Ancak, Demiral’ın yıllık 10 milyon euroluk maaşı transfer sürecini zorlaştırıyor. Fenerbahçe, Demiral için yaz transfer dönemine yoğunlaşmayı düşünüyor.