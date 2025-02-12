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SkyMD Hisselerine Tedbir Kararı Açıklandı

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GÖSTERGE HİSSELERDE YENİ TEDBİRLER

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 12 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirim yapıldı. Bu bildirimde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD) hisseleri için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) araçlarına dair bilgiler paylaşıldı.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ

BİST’in yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararına göre devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, SKYMD.E paylarının 13/02/2025 tarihli işlemlerden başlayarak 12/03/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği belirtildi. Bu durum, piyasa istikrarını koruma amacı taşımaktadır.

Kaynak: KAP

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