Slovakya, Almanya’yı 2-0 yendi

2026 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇI

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nun ilk maçında Slovakya ve Almanya takımları Bratislava’daki Tehelne pole stadyumunda karşı karşıya geldi. Müsabaka, Slovakya’nın 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi. Ev sahibi ekip, galibiyeti 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec’in golleriyle elde etti. Bu skorun ardından Slovakya, 3 puanla grupta 2. sıraya yerleşti. Almanya ise, puansız bir şekilde son sırada kaldı. Slovakya, bir sonraki maçında Lüksemburg ile karşılaşacakken, Almanya Kuzey İrlanda’yı ağırlayacak.

NAGELSMANN’IN YORUMLARI

Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında dikkat çekici ifadeler kullandı. Nagelsmann, “2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki bir sonraki sefer daha az kaliteli olan ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız.” sözleriyle takımın performansını değerlendirdi.

LEROY SANE VE KADRODAKİ YERİ

Almanya’nın öne çıkan oyuncularından Leroy Sane, geçtiğimiz günlerde Galatasaray’a transfer olmasının ardından milli takım aday kadrosuna davet edilmedi. Nagelsmann, Sane’nin kadroya alınmama sebebini şu sözlerle açıkladı: “Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya’da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday.”

SANE’YE YANIT

Leroy Sane, Julian Nagelsmann’ın kararına karşılık olarak, “Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi, her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum.” şeklinde bir yanıt verdi.