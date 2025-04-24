Slovenya, Gazze’ye Yardım Girişini İstiyor

SLAVENYA’DAN YENİ AÇIKLAMA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Slovenya’dan önemli bir açıklama geldi. Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı, Gazze’deki insani krize dikkat çekmek adına Almanya, Fransa ve İngiltere’nin yaptığı ortak açıklamaya “tam destek” sundu.

ENGELLER KALDIRILMALI

Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye insani yardım girişlerini 50 gündür engellemesi sonucunda sivillerin açlık, salgın hastalık ve ölüm tehdidi ile karşı karşıya olduğu vurgulandı. “Slovenya, bu engelin bir an evvel kaldırılmasını istiyor. Ateşkes çağrısında bulunuyoruz.” denildi. Ayrıca Slovenya, İsrail’in insani yardımları siyasallaştırması dahil, Gazze’deki durumu kötüleştiren tüm eylemleri kınadı ve Batı Şeria’daki şartların da kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

ORTAK AÇIKLAMADA GAZZE’NİN DURUMU

Üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, İsrail’in 50 gündür Gazze’ye insani yardım girişini engellediği belirtildi. “Bunlar, barış umudunu zedeliyor. İnsani yardım, hiçbir zaman siyasi bir araç olarak kullanılmamalı.” değerlendirmesinde bulunuldu.