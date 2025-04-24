Dünya

Slovenya, Gazze’ye Yardım Girişini İstiyor

slovenya-gazze-ye-yardim-girisini-istiyor

SLAVENYA’DAN YENİ AÇIKLAMA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Slovenya’dan önemli bir açıklama geldi. Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı, Gazze’deki insani krize dikkat çekmek adına Almanya, Fransa ve İngiltere’nin yaptığı ortak açıklamaya “tam destek” sundu.

ENGELLER KALDIRILMALI

Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye insani yardım girişlerini 50 gündür engellemesi sonucunda sivillerin açlık, salgın hastalık ve ölüm tehdidi ile karşı karşıya olduğu vurgulandı. “Slovenya, bu engelin bir an evvel kaldırılmasını istiyor. Ateşkes çağrısında bulunuyoruz.” denildi. Ayrıca Slovenya, İsrail’in insani yardımları siyasallaştırması dahil, Gazze’deki durumu kötüleştiren tüm eylemleri kınadı ve Batı Şeria’daki şartların da kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

ORTAK AÇIKLAMADA GAZZE’NİN DURUMU

Üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, İsrail’in 50 gündür Gazze’ye insani yardım girişini engellediği belirtildi. “Bunlar, barış umudunu zedeliyor. İnsani yardım, hiçbir zaman siyasi bir araç olarak kullanılmamalı.” değerlendirmesinde bulunuldu.

ÖNEMLİ

Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Artçılar Azalıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, artçı sarsıntıların azaldığını belirtirken, AFAD da önümüzdeki haftalarda bu sarsıntıların sona ereceğini açıkladı.
Gündem

Anayasa Mahkemesi 63. Yılını Kutlayacak

Anayasa Mahkemesi, 1962 yılında yargı sistemine katılmasının ardından 63. yılını çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Törenler Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.