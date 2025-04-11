SMA Hastalarına Yeni İlaç Müjdesi!

SMA İLAÇLARI GÜNCELLENDİ

SMA hastalarının kullandığı yeni bir ilaç, SGK’nın geri ödeme listesine eklendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Kurultayı’nda önemli açıklamalar yaptı. Toplantıda SMA hastaları için yeni bir ilaç müjdesi sunan Bakan Işıkhan, “SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz.” şeklinde konuştu.

SMA HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİLER

Spinal musküler atrofi (SMA), motor nöronlarının etkilenmesiyle birlikte istemli kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerini etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Kasların, omurilikte bulunan sinir hücrelerinden gelen sinyalleri yanıtlayamaması sonucunda zayıflaması ve küçülmesi söz konusu olur. Bu hastalık, hastanın kolları, bacakları, başı ve boyun kaslarını kontrol edememesine yol açar. Yürüme, emekleme, baş ve boyun kontrolü, yutma ve nefes alma gibi temel hareketler de bu hastalıktan etkilenir. SMA hastalığı, kas kaybı ve zayıflığına sebep olurken, görme, işitme, tat alma, koklama ve dokunma gibi duyular ile zihinsel ve duygusal işlevsellik ise tamamen normaldir.