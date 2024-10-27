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“Snapdragon 8 Elite ile Oyun Emülasyonu”

snapdragon-8-elite-ile-oyun-emulasyonu

SNAPDRAGON 8 ELITE DUYURULDU

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite’in tanıtımını bir haftadan kısa bir süre önce gerçekleştirdi ve bu işlemci için Linux çekirdek ekibinin çeşitli yamaları yayınlaması uzun sürmedi. Grafik birimiyle ilgili yamalar gelirken, Snapdragon 8 Elite’in emülasyon ile bilgisayar oyunlarını çalıştırma potansiyelinden bahsediliyor. Qualcomm’un Mühendislik Direktörü @Richard_Milier, Snapdragon 8 Elite’in bilgisayar oyunlarını emülasyon yoluyla oynatma yeteneğini gösteren bir gönderi paylaştı.

EMÜLASYON EN MANTIKLI YOL

Qualcomm’un geliştiricilerinin bu oyunları ilgili cihazlarda direkt olarak çalıştırması yoğun bir çaba gerektirecek, bu yüzden emülasyon en mantıklı yol gibi görünüyor. 3DMark Steel Nomad Light kıyaslama testi, Snapdragon 8 Elite’in ASUS ROG Ally’da yer alan AMD Radeon 780M’den daha güçlü olduğunu ortaya koydu. X platformundaki paylaşımda, Snapdragon 8 Elite’in sunduğu performansın, dokunmatik ve kalem desteğine sahip bir Linux kullanıcı arayüzü sunabilmesine olanak tanıyacağı ifade ediliyor.

KALITE VE GELİŞİM GEREKİYOR

Qualcomm’un bu alanda ne kadar yol kat ettiğini görmek etkileyici olsa da, hala yapılması gereken önemli değişiklikler bulunuyor. Şirket, Snapdragon 8 Elite’i tanıtırken donanım açısından gerçekten başarılı bir iş çıkardı, ancak yazılım alanında henüz tam bir olgunluğa ulaşmadı.

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