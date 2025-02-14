Soba Patlaması: Taşköprü’de Üç Kişi Yaralandı

OLAYIN MEVCUTU

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinde yakmak amacıyla motor yağı kullanılan bir soba patladı. Patlama sonucunda içindeki yağ etrafa sıçradı. Bu olayda iş yerinde bulunan M.E. (46), S.K. (19) ve S.Y. (17) vücutlarında meydana gelen yanıklarla yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından anında ihbar yapılmasıyla sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.