Sobadan Gaz Sızdı: Uzman Onbaşı Öldü

MESAIYE GİTMEDİĞİ İÇİN ENDİŞE YARATTI

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Devecikonak Karakolu’nda yaklaşık bir yıldır görev yapan Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar (24), mesai saatinde iş yerine gitmeyince arkadaşları onu telefonla aradı ama ulaşamadı. Durumun ciddiyeti karşısında endişelenen arkadaşları, Bayraktutar’ın kırsal Yoncaağaç Mahallesi’ndeki yalnız yaşadığı evine gitmeye karar verdi.

HAVADAN YÜKSEK DUMAN TUTTU

Kapıya çatıp seslenmelerine rağmen açan olmayınca arkadaşları içeri girmeye çalıştı. İçeri girdiklerinde yoğun bir dumanla karşılaştılar ve Melih Bayraktutar’ı hareketsiz halde yatarken buldular.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENME

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tahmin edilen gencin cenazesi, salı günü memleketi Tokat’ın Turhal ilçesi Kesikbaş Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği bildirildi.