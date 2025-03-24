Sobadan Gaz Sızdı, Uzman Onbaşı Öldü

GENÇ UZMAN ONBAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Devecikonak Karakolu’nda yaklaşık bir yıldır görev yapan 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, mesai saatinde işe gitmedi. Arkadaşları, kendisiyle iletişim kuramayınca, endişe ile Bayraktutar’ın yalnız yaşadığı Yoncaağaç Mahallesi’ndeki evine yöneldi.

SESİNE YANIT ALAMADILAR

Arkadaşları, evin kapısını çaldığında cevap alamayınca içeri girmeye karar verdi. İçeri girdiklerinde kalabalık bir duman ile karşılaştılar ve Melih Bayraktutar’ı hareketsiz bir şekilde buldular. Yapılan ilk incelemelerde, karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

CENAZESİ MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Melih Bayraktutar’ın cenazesinin, memleketi Tokat’ın Turhal ilçesindeki Kesikbaş Camii’nde, salı günü ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.