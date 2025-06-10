SocGen Yeni Dijital Para Birimi Çıkardı

YENİ DİJİTAL PARA BİRİMİ AÇIKLANDI

SocGen’in kripto iştiraki SG-FORGE, “USD CoinVertible” adlı yeni dijital para biriminin hem Ethereum hem de Solana blok zincirlerinde çıkarılacağını duyurdu. Temmuz ayından itibaren halka açık olarak işlem görecek bu kripto para, sınır ötesi para transferleri, döviz işlemleri ve teminat ile nakit yönetimi için kullanılacak. Ayrıca, kripto borsalarında alınıp satılabilmesi bekleniyor. SG-FORGE, daha önce 2023’te Euro bazlı bir stablecoin piyasaya sürmüştü. Ancak, web sitesinde yer alan bilgilere göre, dolaşımda sadece 41,8 milyon Euro (47,62 milyon dolar) mevcut ve bu stablecoin henüz yaygın olarak benimsenmiş değil.

STABİLCOIN’A YÜKSEK TALEP VAR

SG-FORGE CEO’su Jean-Marc Stenger, düzenlenmiş dolar bazlı bir stablecoin için güçlü bir talep olduğunu ifade etti. Stenger, “Şu anda bu alanda bankacılıkla ilgili başka bir oyuncu yok. Hem şirketlerden hem de finans kurumlarından, ayrıca kripto borsalarından aldığımız geri bildirim kesinlikle bu yönde” dedi. CEO, kripto ve stablecoin alanında iyi düzenlenmiş, sağlam teklifler için çok güçlü bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ayrıca, şirketin şu anda 15’ten fazla kripto para borsası ve müşteri olarak kabul edilen brokerlere sahip olduğunu da belirtti.