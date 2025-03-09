Şoförün 22 Saat Süren Yolculuğu

UZUN YOLCULUĞUN DETAYLARI

İstanbul’da taksicilik yapan bir şoför, Arap uyruklu bir müşterisiyle gerçekleştirdiği uzun yolculuğu sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, taksimetrenin 22 saat boyunca açık kaldığı ve toplam ücretin 38 bin 565 TL’ye ulaştığı gözlemlendi.

MÜŞTERİDEN YARDIM VE TEŞEKKÜR

Yolculuk sırasında İzmir’e de uğramalarından bahseden taksici, müşterisinin kendisine yemek ısmarladığını ve konaklaması için otel ayarladığını aktardı. Şoför, “Yolculuk boyunca hem yemeğimi yedirdi hem otelimi ayarladı, 22 saat boyunca taksimetremiz açık kaldı” sözleriyle yaşadığı memnuniyeti ifade ederek, müşterisine teşekkür ederek seyahatine devam etti.