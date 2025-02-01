Sofra Terapisinin Aile Üzerindeki Etkisi

AİLECE YEMEĞİN FAYDALARI

Gizem: Geçtiğimiz gün, eğitimci ve yazar Murat Tunalı’nın “Sofra Terapisi” başlıklı bir açıklamasına rastladım. Bu açıklamada ailecek birlikte yemeğe oturmanın, hem çocuklar hem de ebeveynler için önemli yararları olduğunu vurguluyor. İncelediğim araştırmalara göre, Çin, Amerika ve Yeni Zelanda’da yapılan çalışmalar, aile yemeklerinin sağlıklı zihinsel gelişime katkıda bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca, bu paylaşımlı yemeklerin çocukluk depresyonu, yeme bozuklukları ve madde kullanımı gibi zihinsel sağlık sorunları için daha düşük risklerle ilişkilendirildiği saptanmış. Ben sofrada birlikte vakit geçirmeyi çok değerli buluyorum, siz ne sıklıkta ailece bir araya geliyorsunuz?

KENDİ RUTİNİMİZİ KORUMAK

Gülay: Bu konu benim için de çok önemli çünkü ben böyle bir ortamda büyüdüm. Annem bu kurallara çok dikkat ederdi ve konuda katı bir prensibi vardı. Biz onun kadar katı olamasak da bazı şeylere özen göstermeye çalışıyoruz. Örneğin, az önce akşam yemek saatiydi ama Bilge’nin dersinin olması nedeniyle bizimle birlikte olamadı. Zamanla esnek olmak zorunda kalsak da, bebekliğinden itibaren yemek zamanında yanımızda olmasına dikkat ettim. Hatta ek gıdaya geçtiğimiz dönemde, o da masada bizimle oturuyordu, tabii ki mama sandalyesiyle…

İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Gizem: Çok doğru, çocuğun yaşı büyüdükçe bu rutinleri korumak zor hale geliyor. Ancak araştırmalar, sık sık aileyle yemek yiyen ergenlerin, endişeleri hakkında ebeveynleriyle daha fazla iletişim kurabildiklerini gösteriyor. Genellikle kendi dünyalarına çekilen ergenlerle iletişim kurabilmek ebeveynler için büyük bir zorluk oluşturuyor. Aynı zamanda, sofrada bir araya gelseler bile, ergen çocuklarıyla sağlıklı bir diyalog geliştiremeyen arkadaşlarım var. Genelde “Okul nasıl geçti? Günün nasıl geçti?” gibi klasik sorulara ya kayıtsız kalıyorlar ya da “İyi” diyerek konuyu kapatıyorlarmış. Yani bir arada olmak bir yere kadar faydalı, ama eğer iletişime geçilmezse bunun anlamı kalmıyor gibi görünüyor… Sen Bilge’yi konuşmaya teşvik edebiliyor musun?