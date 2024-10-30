Sofyan Amrabat Fenerbahçe’de Rekor Kırdı

FENERBAHÇE’NİN YILDIZINDAN ZİRVE PERFORMANS

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, Bodrum FK karşısında 111 kez topla buluşup, 91 isabetli pas vererek bu sezon Fenerbahçe’nin her iki alanda da rekorunu kırdı. Yaz transfer döneminde 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 13 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Amrabat, gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

MAÇTA GÖREV DEĞİŞİMİ

Genellikle Fred ile birlikte sahada yer alan 27 yaşındaki futbolcu, Bodrumspor maçında İsmail Yüksek ile birlikte forma giydi. Amrabat, oyun kurucu rolünü üstlenerek takımının sezon rekorunu kırmasına yardımcı oldu. Aynı zamanda, maçta bir asist yaparak Edin Dzeko’nun golüne katkı sağladı.

SAHADA DOMİNASYON GÖSTERDİ

Bodrum FK karşısında 111 defa topla buluşan Sofyan Amrabat, %89.2 isabet oranıyla 91 başarılı pas attı. Bunun yanı sıra, rakiplerinden 10 sahipsiz top kazanarak orta sahada adeta bir rakipsizlik durumu sergiledi. 27 yaşındaki oyuncu, hem Fred hem de İsmail ile çok iyi bir uyum yakalayarak takımını desteklemeye devam ediyor.