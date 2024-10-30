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Sofyan Amrabat Fenerbahçe Rekoru Kırdı

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FENERBAHÇE’NİN FASLI YILDIZI REKOR KIRDI

Fenerbahçe’nin Fas kökenli oyuncusu, Bodrum FK ile yapılan karşılaşmada 111 kez topla buluşarak ve 91 isabetli pas vererek bu sezon kulüp tarihindeki rekoru eline geçirdi. Yaz transfer döneminde 2 milyon Euro kiralama ücreti ve 13 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Sofyan Amrabat, sergilediği performansla büyük ilgi topluyor. Genelde Fred ile beraber görev alan 27 yaşındaki futbolcu, Bodrumspor karşısında İsmail Yüksek ile sahaya çıktı.

SOFYAN AMRABAT’IN ÖNE ÇIKAN PERFORMANSI

Bodrum FK karşısında oyun kurucu rolünü benimseyen Sofyan Amrabat, iki alanda takımının sezon rekorunu kırdı. Karşılaşmada toplam 111 defa topla buluşan oyuncu, yüzde 89.2 isabetle 91 başarılı pas gönderdi. Ayrıca Edin Dzeko’nun golünde asist yaparak takımına katkıda bulundu. Amrabat, maç boyunca sahipsiz 10 top kazanarak orta sahada rakipsiz olduğunu kanıtladı. 27 yaşındaki futbolcu, hem Fred hem de İsmail ile uyum içinde oynayarak birlikte etkili sonuçlar alabileceğini gösterdi.

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