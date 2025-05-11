Soğuk Hava Rusya’dan Geliyor

YENİ HAVARAPORU YAYINLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumunu bildirdi. Rüzgarların Rusya’dan serin hava getireceği öngörülüyor. Yeni haftada, rüzgarların bu soğuk havayı taşıyarak sıcaklıkları düşüreceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin de etkisiyle sıcaklıkların 7 ila 8 derece düşüş göstermesi bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVALAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu olacağını aktarıyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, İç Anadolu (Konya’nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa’nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT EDİLMELİ

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülebiliyor. Bugün bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:

İstanbul: 20 C, parçalı ve çok bulutlu,

Ankara: 20 C, parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İzmir: 28 C, parçalı bulutlu,

Adana: 31 C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Trabzon: 16 C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Erzurum: 20 C, parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor,

Diyarbakır: 31 C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Gaziantep: 31 C, parçalı ve çok bulutlu.