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Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor

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METEOROLOJİDEN SOĞUK HAVA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde salı günü sabah saatlerinden itibaren soğuk hava etkisini gösterecek.

ISINMA SORUNU YAŞANACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporunda şu ifadeler yer alıyor: “18 Şubat Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı, 19 Şubat Çarşamba günü sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceği, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir.” Ayrıca, meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarıların takip edilmesi gereken bir konu olarak vurgulandı.

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