ŞOK 14-18 Şubat 2025 İndirimli Ürünler Kataloğu

ŞOK MARKETTEN AVANTAJLI İNDİRİM FIRSATLARI

Her hafta belirli günlerde yaptığı indirimlerle tüketicilere cazip alışveriş imkanı sunan ŞOK market, çeşitli ürünlerde indirim fırsatı sağlamaya devam ediyor. 14 – 18 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

14 – 18 ŞUBAT 2025 TARİHLİ KATALOG ÜRÜNLERİ

Her hafta düzenli olarak yaptığı indirimlerle dikkat çeken ŞOK marketin, 14 – 18 Şubat 2025 tarihleri arasında sunacağı ürün listesi aşağıdaki gibidir; daha fazla bilgi için diğer katalogları da inceleyebilirsiniz. 14 Şubat Cuma gününden 18 Şubat Salı gününe kadar geçerli olan BİM Kataloğu için TIKLAYINIZ.