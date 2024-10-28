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“SOLOTÜRK İstanbul’da Selamlama Uçuşu Yaptı”

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SOLOTÜRK İSTANBUL SEMALARINDA

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı öncesinde İstanbul’da 2 uçakla selamlama uçuşu yapıyor. Cumhuriyet’in 101. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında görev alan SOLOTÜRK, Boğaz ve çevresinde etkileyici bir uçuş sergiliyor.

PİLOTLARDAN AKROBASTİK ŞOV

Kuleli ve Boğaz çevresinde gerçekleşen selamlama uçuşunu izleyen vatandaşlar, SOLOTÜRK pilotlarının F-16 uçaklarıyla gerçekleştirdiği akrobasi hareketlerini hayranlıkla izliyor ve cep telefonlarıyla anları kaydediyor. Uçuş esnasında, ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için alev toplarının da (Flare) atıldığı gözlemleniyor. Selamlama uçuşu yaklaşık 35 dakika sürüyor.

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