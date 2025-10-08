Solskjaer Analist Olarak UEFA’ya Döndü

UEFA’YA DÖNÜŞ

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’taki kısa teknik direktörlük döneminin ardından UEFA’ya maç analisti olarak geri dönüyor. Norveçli teknik adam, daha önce de UEFA bünyesinde analiz görevleri üstlenmişti.

MAÇ ANALİZİ VE YORUMLARI

Solskjaer, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ile Tottenham arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmayı değerlendirdi. UEFA’nın resmi sosyal medya hesaplarından Solskjaer’in maç analizine dair görüntüler ve yorumlar paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ DENEYİMİ

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında göreve gelen Solskjaer, bu sezon başında yönetim kararıyla görevinden ayrılmıştı. Teknik direktörlük kariyerine ara veren Solskjaer’in UEFA’ya dönüşü, futbol dünyasında “analist koltuğuna dönüş” olarak yorumlandı.