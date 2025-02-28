Solskjaer: Beşiktaş ve ManU Benzetmesi!

BEŞİKTAŞ’A GELDİĞİMDE DURUM KÖTÜYDÜ

İstanbul’a geleli beş hafta oldu ve bu süre zarfında önemli değişimler yaşandı. Solskjaer, “Burada durum düşündüğümden daha kötüydü, biraz Manchester United’a geldiğim zamanki gibi diyebiliriz. Oyuncular moralsizdi ve muhtemelen ‘İşte yine başlıyoruz, başka bir teknik adam, başka bir değişiklik’ diye düşünüyorlardı” şeklinde belirtti. Farklı teknik adamlar ve başkanların görev aldığını vurgulayan Solskjaer, “Değişikliklerin oyuncular için zor olduğunu anlıyorum. Ama üç gün sonra Bilbao’yu yendik (Avrupa Ligi’nde 4-1) ve bu bir fark oluşturdu. Medyada ve sosyal medyada büyük baskı altında oldukları için oyuncuların üzerindeki yükü kaldırmak istedim” diyerek duygularını ifade etti.

TAKIMI NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Sezonun ortasında değişim yapmanın zorluğuna dikkat çeken Solskjaer, “Çok fazla değişiklik yapmak zordur ve antrenmanlarda da değişiklik yapamazsınız, çünkü sakatlanma riski vardır. Ama ben ufak tefek şeyleri değiştirdim ve oyuncular da yavaş yavaş benim ve bizim fikirlerimizi benimsediler. ‘Bizim fikirlerimizi’ çünkü benden daha fazlası var” açıklamalarında bulundu.

YANIMDA HARİKA İSİMLER VAR

Solskjaer, “Erling Moe, benimle birlikte geldi. Kendi başına mükemmel bir başantrenör; lig şampiyonlukları kazandı ve Avrupa futbolunda teknik direktörlük yaptı. Molde’de benim yardımcımdı” diyerek ekibinin kalitesine vurgu yaptı. Ayrıca, “Yanımda harika insanlar olduğunu biliyordum ama taraftarlar da yanımda getirdiğim insanların kalitesini görmeye başladı. Yıllardır birlikte çalıştığım Richard Hartis var. O bir kaleci antrenöründen çok daha fazlası” ifadelerini kullandı.