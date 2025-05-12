“Solskjaer’den Haaland Açıklaması Geldi”

BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Adana Demirspor karşısında 4-1 galip geldi. Maç sonrası yapılan basın toplantısında, siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşma ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

MAÇIN YAN ETKİLERİ

Solskjaer, “Garip bir maç oldu” diyerek sözlerine başladı ve şu şekilde devam etti: “Maçın başlangıcında yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyun sık sık durdu. İlk başlarda oyun ritmini bulmakta zorlandık. Ancak oyuncularımın mücadele ruhu oldukça iyiydi. İlk yarının sonunda skoru koruyamadık ve kalemizde golü gördük. İkinci yarıya 2-1 geride başlamamız biraz gerilim yarattı. Ciro Immobile’nin golünden sonra 3-1’lik skordan sonra daha rahat bir oyun sergileyebildik. Aslında daha fazla gol atabilirdik.”

TRANSFER İSTEĞİ

Başkan Serdal Adalı’nın yeniden başkanlığına seçilmesi sonrası transfer konularının gündeme gelmesi üzerine Solskjaer, “Erling Haaland’ı istiyorum” diyerek espri yaptı. “Şaka bir yana, birçok seçeneğimiz var. Ciro profesyonel bir oyuncu ve bugün de gol attı. Takım olarak topu ceza sahasına daha fazla taşımayı başarabilirsek, o da daha çok gol atabilir. O iyi bir insan ve iyi bir lider” ifadelerini kullandı.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Norveçli teknik adam, gelecek sezon için kadro yapılandırmalarını hızlandıracaklarını belirtti: “Önümüzdeki yıl için takımın durumu hakkında düşünüyoruz. Oyuncularım artık beni tanıyor. Kadromuzda değişiklikler olacak tabii. Gidecek oyunculara takım bulmamız gerekiyor ve gelecek oyunculara camiayı iyi tanıtmamız lazım. Başkanımız ve çaba harcayan birçok yönetici var. Ben gelecek sezon için heyecanlıyım. Ancak henüz lig bitmeden 3 maçımız daha var. Bu maçları kazanmak için çaba harcayacağız.”

NECİP UYSAL’DAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United’ı desteklediğini belirten Solskjaer, “Manchester United’da 18 yılım geçti. Orası ailem gibi. Onların başarılı olmalarını istiyorum” dedi. Ayrıca, Gordon Milne’in Beşiktaş efsanesi olduğuna dikkat çekti ve “Necip Uysal, Beşiktaş’ın vücut bulmuş hali. Uzun bir sürenin ardından sahalara döndü ve taraftarın ona nasıl sahip çıktığını gördük. Benim arzuladığım şey, taraftar ile birlikte güçlü bir takım oluşturmak. Mücadele eden, koşan ve çalışan bir ekip istiyorum. Çalışmanın bir bedeli yok. Her gün antrenman yaparak gelişmek önemli. Bunu her gün daha ileri götürüyoruz ve gelecekte daha iyi olacağız.” şeklinde konuştu.