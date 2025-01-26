Solskjaer Resmen Kadro Dışı Kararını Açıkladı

MAÇ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile bu maçta 1-1 eşitlikle ayrıldı. Maç sonrası Basın toplantısında, Solskjaer, takımının performansı ve maçın gidişatı hakkında düşüncelerini paylaştı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Solskjaer, “Emre Belözoğlu’nun buradaki ilk maçıydı. Baskılı başlayacaklarını biliyorduk. İlk 15 dakika ağırdık ama sonrasında maçı kontrol etmeye başladık. Biz bu kadar ağır oynamamalıyız. Ben de öğrenme sürecindeyim.” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, “14 yabancımız var ve 12’sini kadroya alabiliyoruz. Ndour’u kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Kiralık bir oyuncu. Belki gider belki kalır, net bilgim yok. Yeni oyuncularla ilgili başkanla sürekli görüşüyoruz, planlarımız var.” dedi. Bu açıklamalar, takımın mevcut durumu ve geleceği hakkında bilgi verirken, Solskjaer’in teknik olarak gelişim sürecine de vurgu yapıyor.