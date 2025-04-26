“Solskjaer: Takımın Karakterinden Memnunum”

BEŞİKTAŞ’IN KUVVETLİ GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasının başlangıç karşılaşmasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor’u 5-1 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti. Siyah-beyazlıların sayıları, Ciro Immobile’nin 3 golü, Rafa Silva ve Keny Arroyo’nun golleriyle geldi. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 52’ye yükseltiyor ve maç fazlasıyla üçüncülüğe yerleşiyor.

TEKNİK DİREKTÖR’ÜN ANALİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, galibiyeti beIN SPORTS’a değerlendirdi. “Onlar ilk golü attı. Murat’ın takımı savaştı. İyi bir teknik direktör. İlk 30 dakika bizden daha iyiydiler. Daha fazla gol atmayı hak ettiler. Savunmamızdan memnunum. Hızlı atak yapabilmek için iyi toplar kaptık. Birinci ve ikinci golü bulunca rahatladık. Mutluyum, çok fazla top kazandık. Taraftarlarımız mutlu olduğu için mutluyum. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HEDEF ÜÇÜNCÜLÜK

Norveçli teknik adam, gelecekteki hedefleri hakkında da konuştu. “Amacımız ligi üçüncü sırada bitirmek. 5 maç kaldı. İyi çalışmak zorundayız. Bu maç serisine Fenerbahçe ile başlayacağız. Sezonu en pozitif sonuçlarla en iyi şekilde bitirmek zorundayız. Takımın içindeki atmosfer çok iyiydi.” dedi. Solskjaer, ayrıca Emrecan Terzi’nin uzun zamandır oynamadığını ve sakatlıktan döndüğünü belirterek onun performansına övgü yağdırdı. Ciro’nun da çok iyi bir maç çıkardığını ve Mustafa’nın her zamanki gibi formda olduğunu söyledi.