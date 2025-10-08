Solskjaer UEFA’ya Maç Analisti Olarak Döndü

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’taki kısa süren teknik direktörlük serüveninin ardından UEFA’ya maç analisti olarak geri döndü. Norveçli teknik adam, daha önce UEFA bünyesinde analiz görevleri de üstlenmişti.

MAÇ ANALİZİ YAPTI

Solskjaer, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ile Tottenham arasında gerçekleşen ve 2-2 sona eren maçı değerlendirdi. UEFA’nın resmi sosyal medya hesaplarında, Solskjaer’in maç analizine dair görüntüler ve yorumlar paylaşıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK HAYATI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ta göreve gelen Solskjaer, bu sezon başında yönetim kararıyla görevinden ayrılmıştı. Teknik direktörlük dönemine ara veren Solskjaer’in UEFA’ya dönüşü, futbol dünyasında “analist koltuğuna dönüş” olarak ifade ediliyor.

