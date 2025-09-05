Gündem

Soma Termik Santrali Yeniden Açılacak

soma-termik-santrali-yeniden-acilacak

BİLGİLENDİRİCİ ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali’ni ziyaret etti. Bu ziyarette, Soma Termik Santrali’nin bu ay belirlenmesi beklenen yeni işletmeciyle tekrar faaliyete geçeceği ifade edildi. Alparslan Bayraktar, “Soma için önemli bir enerji kaynağını yeniden ekonomiye kazandırıyoruz” sözleriyle durumu aktardı.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI

Santralin yeniden üretime başlamasıyla birlikte, bölgedeki enerji arz güvenliğinin artırılacağına dikkat çekildi. Bu durum, enerjinin üretiminde sürdürülebilirlik ve yerel kaynakların değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ysk, Chp’nin Kongre İtirazını Kabul Etti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerini iptal etti. YSK Başkanı Ahmet Yener, kongre itirazının kabul edildiğini duyurdu.
Dünya

İsim Benzerliği Avukat İçin Sorun

Indiana'da yaşayan iflas avukatı Mark Zuckerberg, ismi nedeniyle sosyal medya problemleri ve tehditlerle karşılaştığını belirtti. Avukat, bu durumun hayatını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.