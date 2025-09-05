Soma Termik Santrali Yeniden Açılacak

BİLGİLENDİRİCİ ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali’ni ziyaret etti. Bu ziyarette, Soma Termik Santrali’nin bu ay belirlenmesi beklenen yeni işletmeciyle tekrar faaliyete geçeceği ifade edildi. Alparslan Bayraktar, “Soma için önemli bir enerji kaynağını yeniden ekonomiye kazandırıyoruz” sözleriyle durumu aktardı.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI

Santralin yeniden üretime başlamasıyla birlikte, bölgedeki enerji arz güvenliğinin artırılacağına dikkat çekildi. Bu durum, enerjinin üretiminde sürdürülebilirlik ve yerel kaynakların değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.