Somer Sivrioğlu MasterChef’ten Ayrıldı mı?

CHP’NİN BOYKOT ÇAĞRISI VE TEPKİLER

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP, birçok markayı boykot listesine ekledi. Özel, bazı medya kuruluşlarının da aralarında bulunduğu şirketlerin boykot edilmesini istedi ve geçtiğimiz günlerde ülke genelinde boykot çağrısı yaptı. Bu boykot çağrısına çeşitli tepkiler gelmeye devam ediyor.

SOMER SİVRİOĞLU HAKKINDAKİ İDDİALAR

Boykot çağrısının ardından, TV8’de yayınlanan MasterChef programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu ile ilgili dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre, Sivrioğlu boykota destek verdiği için MasterChef’ten kovuldu.

BOYKOTA DESTEK VERMEDİĞİ AÇIKLANDI

Somer Sivrioğlu, menajeri aracılığıyla bu iddiaları yalanladı. Sivrioğlu, “Genel protestoyu da desteklemiyorum. Boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum. Ama özgür irade ile herkes istediği yerden alışveriş yapabilir, buna karışamayız.” dedi. Ayrıca, menajeri Sivrioğlu’nun MasterChef’ten kovulması yönündeki iddiaları da yalanladı. Özellikle, Sivrioğlu’nun 2 Nisan’da dükkanlarını kapattığı iddiası üzerine menajeri, boykot günü Sivrioğlu’nun Avustralya’dan döndüğünü ve dükkanlarının açık olduğunu belirtti.

SİVRİOĞLU’NDAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Somer Sivrioğlu, ‘MasterChef’ten kovulma iddialarına sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yanıt verdi. SuperHaber’in aktardığı bilgilere göre, Sivrioğlu, stüdyoda çekildiği bir fotoğrafı “Evimizdeyiz, başladık” notuyla paylaşarak MasterChef’in sosyal medya hesabını etiketledi.

SOMER SİVRİOĞLU’NUN HAYATI

Sivrioğlu, 1971 yılında İstanbul’da doğdu. Bilkent Üniversitesi’nden Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra 25 yaşındayken akademik kariyer için Avustralya’ya gitti. Avustralya’da yüksek lisans yaparken, birçok restoranda yöneticilik yapma fırsatı buldu. Deneyimleriyle, Efendy adlı restoranı açarak mutfağımızı temsil eden ödüllü bir mekân yarattı. Ayrıca, Avustralya’da çekilen MasterChef programında misafir jüri olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte “Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera” adlı kitabı yazdı.

UZUN SOLUKLU BİR KARİYER

Bu kitapla, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli tatlarından İstanbul’un sokak lezzetlerine, Doğu’nun yöresel ürünlerinden Ege’nin deniz mahsullü mezelerine kadar çeşitli tarifler mutfak severlerle buluştu. Somer Sivrioğlu, 2018 yılından bu yana TV8’deki MasterChef Türkiye yarışmasında jüri olarak görev yapıyor. Ayrıca, 2001 yılında evlendiği Aslı Sencer ile 2021 yılında ayrıldı ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.