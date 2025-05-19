“Somut Ek Adımlar Atılacak!”

ORTAK AÇIKLAMADA YENİ TALİMATLAR

Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail hükümetine askeri operasyonları derhal durdurma ve insani yardımların bölgeye girişine izin verme çağrısı yapıldı. Aksi durumda “somut ek adımlar atılacağı” uyarısında bulunuldu.

YARDIMLARDAKİ YETERSİZLİK

Üç ülkenin liderleri, İsrail’in duyurduğu sınırlı miktarda yardım girişine izin verme kararını “tamamen yetersiz” olarak değerlendirdi. Ülkenin Gazze’deki sivil halka yeterli yardımda bulunmaması “kabul edilemez” bir durum olarak tanımlandı ve “Uluslararası İnsancıl Hukuk’un ihlali” riski taşıdığı belirtildi. Açıklamada, İsrail’in Birleşmiş Milletler ile iş birliği yaparak, yardımların insani ilkeler çerçevesinde düzenli şekilde ulaştırılmasını temin etmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, üç ülke Gazze’deki sivillerin “kalıcı olarak zorla yerinden edilmesi” olasılığını da reddetti. İsrailli hükümet yetkililerinin, Gazze’nin yıkımı karşısında sivillerin yerlerinden edileceğine dair açıklamaları “iğrenç söylemler” olarak nitelendirildi.

İLERİDE ALINACAK EK ADIMLAR

Liderler, Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesine karşı olduklarını belirtti. Bu uygulamanın bir Filistin devletinin yaşayabilirliğini tehdit edeceğine dikkat çekildi. Yerleşimlerin devam etmesi halinde hedefli yaptırımlar da dahil olmak üzere ek adımlardan çekinmeyeceklerini ifade ettiler. Üç ülke, ABD, Katar ve Mısır’ın Gazze’de ateşkes sağlama çabalarını ise memnuniyetle karşıladı. Ateşkes ve rehine takasına yönelik bir anlaşmanın, “iki devletli çözüme giden yolun açılması” için en iyi yol olduğu belirtildi.

GELİŞMELER VE KONFERANS HEDEFLERİ

Bu hedeflerin, Suudi Arabistan ve Fransa’nın eş başkanlığında 18 Haziran’da New York’ta düzenlenen konferansın amaçlarıyla örtüştüğü vurgulandı. Açıklamada, “Filistin Yönetimi, bölgesel ortaklar, İsrail ve ABD ile Gazze’nin geleceğine dair bir uzlaşıyı sonuçlandırmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz. Haziran ayındaki yaklaşan konferans, bu konuda uluslararası iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor.” ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası alandan gelen yoğun eleştirilere karşın Gazze Şeridi’nin tamamının İsrail kontrolüne alınacağını duyurdu. Yayınladığı video mesajda Netanyahu, “Çatışmalar şiddetli ancak ilerleme kaydediyoruz” dedi ve Hamas’ın elinde tuttuğu 58 rehinenin serbest bırakılması ile örgütün tamamen yok edilmesinin bu zaferin temel unsurları olduğunu belirtti. Netanyahu’nun açıklamaları, yükselen uluslararası baskılar sonucunda Mart ayında uygulamaya konulan yardım ablukasının kısmen kaldırılmasının hemen ardından geldi.