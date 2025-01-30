Son Anda Kule, Helikopter Pilotuna Seslendi

ABD’DE UÇAK KAZASI GELİŞMELERİ

ABD’den gelen uçak kazası haberi aniden dünya genelinde son dakika gelişmesi olarak medya tarafından geniş şekilde yer buldu. Yerel saatle 20.50’de başkent Washington yakınlarında bulunan Ronald Reagan Havalimanı’na inişe geçen bir yolcu uçağı, havada bir askeri helikopterle çarpıştı. Uçak ve helikopter, çarpışmanın ardından alev topuna dönerek Potomac Nehri’ne düştü. Olay yerinde çok sayıda ekip görevlendirilirken arama kurtarma çalışmaları başladı.

KAZA ANINDAKİ İLETİŞİM

Çarpışmanın neden ve nasıl gerçekleştiği merak edilirken, kazadan birkaç saniye önce kule ile uçak ve helikopter pilotları arasındaki iletişimin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. NTV yayınına bağlanan gazeteci Hüseyin Günay, uçak pilotu, helikopter pilotu ve kule arasında geçen konuşmaların ses kaydını dinlediğini açıkladı. Günay, kaydın başında kulenin normal akışta uçak pilotuyla ve helikopter pilotuyla iletişim kurarak mevcut konumlarını teyit ettiğini, ardından olayın kontrolden çıkması neticesinde trajik kazanın meydana geldiğini dile getirdi.

UZUN SÜREDİR BEKLENEN CEVAP

Günay, helikopter pilotunun son anlarda manevra yapmak için son bir hamle yapmaya çalıştığını fakat bunun başarılı olamadığını belirtti. “Kule, helikopter pilotuna ‘Uçağı gördün mü?’ diye sesleniyor. Ardından bu kaza meydana geliyor,” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Uçak ve helikopter çarpışmadan önce kule, hem uçağın hem helikopterin pilotuna ulaşıyor. Özellikle ‘Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?’ sorusunu yöneltiyor. Fakat 10 saniye sonra helikopterden kargaşa sesleri geliyor ve helikopter pilotunun manevra yapmak istediği anlaşılır hale geliyor. ‘Dönüyorum, kırmaya çalışıyorum’ sözleri pilotun çabalarını ortaya koyuyor,” dedi. Günay, yolcu uçaklarının rotasının belli olduğunu ancak burada rotaya giren helikopterin her şeyi karıştırdığını, Washington’daki dar hava sahasının durumun karmaşasını artırdığını vurguladı. Bu kaza için ise ilgili makamlardan resmi açıklamalara ihtiyaç duyulduğunu ekledi.

CANSIZ BEDENLERİN BULUNMASI

Diğer yandan, ABD medyası Potomac Nehri’nden 18 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi.