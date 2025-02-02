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Son Dakika: Ege Denizi’nde Deprem

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81 İl İçin Sosyal Konut Genelgesi

Çevre Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut için Hazine ve belediye arazilerinin belirlenmesi amacıyla valiliklere genelge iletti.
Manşet

Galatasaray, Gaziantep FK’yi İkinci Kez Konuk Edecek

Galatasaray ve Gaziantep FK, Süper Lig'deki 12. karşılaşmalarını yarın gerçekleştirecek. Mücadelenin heyecanı heyecanla bekleniyor.

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