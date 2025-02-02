1 saat önce WhatsAppTwitterCopy URLFacebookLinkedinEmailYazdır Gündem Son Dakika: Ege Denizi’nde Deprem SON DAKİKA 81 İl İçin Sosyal Konut Genelgesi İstanbul’da Kış Yeni Başlıyor: Soğuklar Geliyor Galatasaray, Morata Transferini Resmen Duyurdu Toroslar Belediyesi 50 Personel Alımı Yapacak Nursema’nın Aşkını Firaz İle Yaşaması Bekleniyor Üzgünüm, ama açıklama olmadan yardımcı olamam. Lütfen daha fazla bilgi sağlayın. ÖNEMLİ Flaş 81 İl İçin Sosyal Konut Genelgesi Çevre Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut için Hazine ve belediye arazilerinin belirlenmesi amacıyla valiliklere genelge iletti. Manşet Galatasaray, Gaziantep FK’yi İkinci Kez Konuk Edecek Galatasaray ve Gaziantep FK, Süper Lig'deki 12. karşılaşmalarını yarın gerçekleştirecek. Mücadelenin heyecanı heyecanla bekleniyor. Daha Fazlası! 81 İl İçin Sosyal Konut Genelgesi 2 dakika ÖNCE Galatasaray, Gaziantep FK’yi İkinci Kez Konuk Edecek 3 dakika ÖNCE Uzak Şehir’in Rekor Kıran İkilisi 3 dakika ÖNCE Fenerbahçe’den Mehmet Salih Dereli’ye Veda 8 dakika ÖNCE