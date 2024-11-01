Son Depremler Hakkında Bilgi Alınması

DEPREM KAYGILARI VE GÜNCEL DURUM

Zaman zaman Türkiye genelinde meydana gelen depremler, halk arasında paniğe neden olabiliyor. Dün gece, 1 Kasım’da İstanbul, Ankara ve İzmir’de deprem olup olmadığı merak ediliyor. Bu sorular, anlık sarsıntılar veya endişeler sebebiyle internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi, depremlere dair büyüklük, yer ve diğer veriler hakkında bilgi sunuyor.

GEÇEN GECENİN DEPREM VERİLERİ

Dün gece İstanbul, Ankara veya İzmir’de deprem olmadığı tespit ediliyor. Gerçekleşen depremler ise Malatya, Kahramanmaraş, Bingöl, Akdeniz (Kos Adası yakınları) ve Yunanistan gibi bölgelerde yaşanmıştır. İşte detayları:

– 06:24:23 | Yer: Aşağıorukçu-Akçadağ (Malatya) | Büyüklük: 1.8

– 06:22:50 | Yer: Karamagara-Elbistan (Kahramanmaraş) | Büyüklük: 1.4

– 05:36:55 | Yer: Sudugünü (Bingöl) | Büyüklük: 2.9

– 02:23:49 | Yer: Yunanistan | Büyüklük: 3.9

– 02:16:29 | Yer: Kos Adası (Akdeniz) | Büyüklük: 1.9

– 01:59:41 | Yer: Yetimli-Aladağ (Adana) | Büyüklük: 1.6

– 01:21:57 | Yer: Kazandere-Göksun (Kahramanmaraş) | Büyüklük: 2.0

– 00:19:39 | Yer: Tahtalidedeler-Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Büyüklük: 1.2

Bu bilgiler, depremlerin izlenmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.