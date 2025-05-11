Ekonomi

Son Durum: Gram Altın 4 Bin 143

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SON 24 AYDA YATIRIMDA EN FAZLA KAZANÇ

Bugün külçe altın, son 24 ayda en yüksek kazanç sağlayan yatırım aracı olarak belirtildi. Altının ons fiyatı, bu hafta yüzde 2,58 oranında artışla 3 bin 325 dolara yükseldi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Yurt içinde altın fiyatları ise şu şekilde güncellendi: Gram altın 4 bin 143 lira, çeyrek altın 7 bin 25 lira, Cumhuriyet altını 28 bin 625 lira, tam altın 28 bin 103 lira ve yarım altın 14 bin 51 lira olarak gözlemlendi.

HAFTA BAŞINA GÖRE ALTINDA YÜKSELİŞ

Gram ve ons altın, haftanın kapanışına göre sınırlı bir düşüş gösterdi, ancak hafta başı ile karşılaştırıldığında kazanç sağladı.

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