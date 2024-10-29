Son Durum: Önümüzdeki Günler İçin Hava Tahmini

SON DAKİKA HAVA DURUMU

Son dakika haberine göre, sağanak yağışlar ile pus ve sis birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, “Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.” Ayrıca, “Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.”

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genel olarak kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz’de ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara’da ise, “Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği” bilgisi veriliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖGE BÖGE HAVA DURUMU

Edirne’de 12°C, 22°C parçalı ve az bulutlu; İstanbul’da 13°C, 18°C parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın doğusu yerel sağanak yağışlı. Kırklareli 11°C, 18°C parçalı ve az bulutlu; Kocaeli 14°C, 17°C parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi az bulutlu ve açık olarak geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Aydın’da 2°C, 17°C az bulutlu ve açık; Denizli 10°C, 23°C az bulutlu ve açık; İzmir 13°C, 23°C az bulutlu ve açık; Manisa 11°C, 23°C az bulutlu ve açık.

İÇ ANADOLU VE BATI KARADENİZ’DE HAVA DURUMU

İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Ankara 3°C, 18°C az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Çankırı 2°C, 19°C az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Eskişehir 5°C, 16°C az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Konya 6°C, 17°C parçalı ve az bulutlu.

Batı Karadeniz’de parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi meydana geliyor. Bolu 4°C, 16°C parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı; Düzce 7°C, 19°C parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı; Sinop 13°C, 20°C parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ İÇİN HAVANIN DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde, “Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği” tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülebiliyor. Amasya 4°C, 19°C parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; Artvin 6°C, 15°C parçalı ve az bulutlu; Samsun 12°C, 19°C parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU’DA HAVA DURUMU

Doğu Anadolu’da az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Erzurum -3°C, 14°C az bulutlu; Kars -4°C, 13°C az bulutlu; Malatya 3°C, 19°C az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu; Van -1°C, 14°C az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.