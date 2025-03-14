Son Paylaşımı Herzenleri Hüzne Boğdu

ŞİNASE YURTSEVER’İN HASTALIK MÜCADELESİ

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Şinasi Yurtsever, mide kanseri ile olan uzun mücadelesini kaybederek 51 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi ünlü oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından paylaştı. Yurtsever’in hastalık sürecini annesinden gizlediği iddia edildi ve mide kanserini atlattığı ancak kısa bir süre önce zatürre tanısıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavi süreci devam ederken durumu kötüleşen Yurtsever, dün akşam saatlerinde hayata veda etti.

ZAFER ALGOZ’UN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

Yurtsever’in vefatını duyuran Zafer Algöz, üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti: “Şinasi mide kanseriydi. Bir ara tedavi için Ukrayna’ya da gitmişti. Vefatını öğrenince şoke olduk, çok üzüldük.” Geçtiğimiz yıl mide kanseri tanısı konulan Yurtsever’in tedavi ile iyileştiği ancak iki hafta önce zatürreye yakalanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Hastalığını uzun süre boyunca annesinden gizlediği de iddialar arasında yer aldı.

DUYGUSAL SON PAYLAŞIMI

Vefatından 24 gün önce yaptığı son paylaşım, sevenlerini derinden etkiledi. Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Yurtsever, “Güzel Dostluklar” notunu yazdı. Bu paylaşım, ölümünün ardından hayranları tarafından tekrar gündeme getirildi ve oyuncuya duygusal mesajlar yağdı.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Ferihan Yurtsever ile olan evliliğinin 18. yıl dönümünü geçtiğimiz aylarda kutlayan ünlü oyuncu, şu duygusal mesajı paylaşmıştı: “Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım.”

ŞİNASE YURTSEVER KİMDİR?

Yurtsever, 1997-2000 yılları arasında Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanınmaya başladı. Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Kınalı Kar, Bir Bulut Olsam, Aşk ve Ceza gibi birçok dizide rol aldı. İşler Güçler’de yapımcı Hakkı, Kardeş Payı’nda Hilmi karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer edindi. Düğün Dernek, Hokkabaz, Çalgı Çengi gibi birçok sinema filminde de yer aldı. Son olarak ‘Yüzde İki’ dizisinin ikinci sezon çekimlerini tamamladı.