Sonbahar Lezzetleriyle Yenilenmiş Menü

ŞEF OSMAN SERDAROĞLU’NUN YENİ MENÜSÜ

Bu ay Michelin yıldızlı Terruar Urla, sonbahar temasıyla yenilenen menüsü ile karşımıza çıkıyor. Başarılı genç şef Osman Serdaroğlu, yeni tadım menüsüne ‘Köklere Dönüş’ adını vermiş. Menünün başlangıcı fermente Rize çayı ve organik Artvin elmalı kombucha ile gerçekleşiyor.

SONBAHAR LEZZETLERİ SOFRALARDAYDI

Tadımın ilerleyen bölümlerinde, orman mantarları, kök sebzeli ve kaburga dolgulu tortellini, midye köpüğü, Tokat soğanı eşliğinde sunulan Karaburun ton balığı, fermente patates ve pırasa velüt gibi eşsiz tatlar detaylı olarak hazırlanıyor. Menü, İzmir lokma ve Bodrum satsuma cannoli ile sona ererken, misafirlere bir vejetaryen seçeneği de sunuluyor.

FİYAT VE İÇECEK SEÇENEKLERİ

Menü fiyatları içecekler hariç 4.400 ve 4.600 lira aralığında bulunuyor. Şarap eşleşmesi tercih eden misafirler, ek olarak 3.300 lira daha ödüyor ya da restoranın someliyeleri, içecek seçiminde yardımcı oluyor.