Sorularla Nihat Hatipoğlu Şaşkına Döndü

NİHAT HATİPOĞLU’NUN ŞAŞIRTAN CEVABI

Nihat Hatipoğlu, Ramazan döneminin manevi atmosferini seyircilerine aktardığı programında, izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaya devam etti. Ancak bu kez sorulardan biri oldukça farklıydı. Genç bir izleyici, “Dua yerine enerjiyle birini bağlamak mümkün mü?” şeklinde bir soru sordu. Hatipoğlu, ilk önce duraksadı ve ardından soruyu tekrar ettirdi, sanki “Ben mi yanlış duydum?” hissi uyandırdı. Sonrasında ise verdiği cevap dikkat çekiciydi: “Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu, gelmiyor mu bilmiyorum ama… Enerjiyle gelen, enerjiyle geri gider!” Bu sözler, onun hem şaşkınlığını ortaya koyuyordu hem de durumu toparlama çabasıydı.

ENERJİYLE İLETİŞİM MÜMKÜN MÜ?

Hatipoğlu, sorunun altındaki mesajı anladıktan sonra konuyu biraz daha derinleştirdi: “Enerjiyle bağlarsa, enerjiyle gider. Bu doğru bir yol değil. Tabii sen bunu kendin için sormuyorsun, genel bir soru olarak iletiyorsun, biliyorum.” Şakacı bir üslupla sözlerine ekledi: “Tokalaşma, kucaklaşma bir enerji, evet, doğru. Ama İzmir’deki birine nasıl enerji göndereceksiniz?” Ve burada nokta atışı yaptı: “En güzel enerji duadır!” Bu yanıt, hem izleyicilere bir rahatlama sundu hem de sosyal medyada geniş bir yankı uyandıracak anlar yaratmış oldu.