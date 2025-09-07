Soruşturma Başlatıldı, Harekete Geçildi

İLK +18 KONSERİNE TEPKİLER

Manifest grubunun gerçekleştirdiği ilk +18 konseri, sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı. Grubun sahnedeki dansları ve kıyafetleri, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tepki topladı. Bu durum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Dün akşam ilk kez 18 yaş sınırı olan bir konser düzenleyen Manifest adlı müzik grubu hakkında bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya dair yaptığı açıklamada, “Basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında yapılan yayın ve paylaşımlarda, 06/09/2025 tarihinde Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi’nde bulunan Küçükçiftlik Park isimli konser alanında Manifest Grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar tarafından, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi” ifadeleri yer aldı.

HAYASIZCA HAREKETLER VE TEŞHİRCİLİK

Açıklamada; “Edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketler tespit edilmiştir. Bu nedenle, TCK’nın 225. Maddesinde düzenlenen ‘Hayasızca Hareketler’ ve ‘Teşhircilik’ suçları kapsamında inceleme ve araştırmalar yapılmakta, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma başlatılmıştır” denildi. Bu kapsamda, gerekli araştırma ve inceleme için Kolluk Birimlerine talimat verilmiştir. Saygıyla bildiririz.