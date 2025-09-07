Soruşturma Başlatıldı, Manifest Grubu Hakkında

İLK +18 KONSERDE TEPKİLERİ TOPLAYAN DANS VE KIYAFETLER

Manifest grubunun sahnede gerçekleştirdiği ilk +18 konseri, sosyal medyada birçok defa paylaşıldı. Grubun sahne performansı ve giydikleri kıyafetler, sosyal medya kullanıcılarından çeşitli tepkiler aldı. Bu durum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

Geçtiğimiz akşam, 18 yaş sınırına sahip bir konser düzenleyen Manifest müzik grubuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Hayasızca hareketler ve teşhircilik.” Yapılan basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında, 06/09/2025 tarihinde Şişli’de yer alan Küçükçiftlik Park’ta gruptan yapılan halka açık konserde, grup üyeleri ve sahnede dans eden kişilerin toplumun ortak ahlak ve edep duygularına yönelik ihlallerde bulunduğu vurgulandı.

TOPLUMSAL DEĞERLERE SALDIRI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, edep, iffet ve haya gibi değerlerin ihlal edildiği belirtilerek, bu dans ve gösterilerin çocuklar ile gençler üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceği ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK’nın 225. maddesinde geçen “Hayasızca hareketler” ve “Teşhircilik” suçuna yönelik gerekli araştırma ve incelemeleri başlattı. Bu süreçte şüphelilerin tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması adına Kolluk Birimlerine talimat verildiği bildirildi. Saygıyla duyurulur.