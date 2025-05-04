Soruşturma Başlatıldı: Zafer Partisi Paylaşımı

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımlarla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, soruşturmanın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldığını ifade etti.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatından sonra, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, toplumsal tepkilere neden oldu. Bu bağlamda, paylaşımların içeriği incelemeye alındı.