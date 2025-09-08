Soruşturma, CHP İl Başkanlığı Önünde

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ HAKKINDA MAHKEME KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nde yaşanan usulsüzlükler ve seçmen iradesini etkileyen iddialar üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici bir kurul atanmasına karar verdi. CHP Genel Merkezi’nden gelen itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular ise kabul edilmedi.

PARTİLİLERDEN GÖSTERİ

Mahkemenin kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, hem alınan görevden uzaklaştırma kararına hem de İstanbul Valiliği’nin getirdiği gösteri yasağına karşı çıktı. Polis ekipleri, bina çevresinde sıkı güvenlik tedbirleri aldı ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

ADALET BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, “CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı. Tunç, konuyla ilgili olarak, “CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiştir” dedi. Yargı kararına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, “Toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de seslenen Tunç, “Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur” dedi.