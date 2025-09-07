Soruşturma, Manifest Grubu Üzerine Başlatıldı

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Manifest grubunun ilk +18 konseri, sosyal medya platformlarında çokça paylaşıldı. Grubun sahnede gerçekleştirdiği danslar ve giysileri, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. Bu gelişmelerin ardında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Önceki akşam, sadece 18 yaş ve üzeri izleyicilere yönelik bir konser düzenleyen Manifest isimli müzik grubu hakkında soruşturma işlemleri başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan güncel açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

HAREKETLERİN TOPLUMSAL ETKİSİ

Basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medya alanlarında yapılan paylaşımlara göre, 06/09/2025 tarihinde Şişli ilçesindeki Harbiye Mahallesi’nde bulunan Küçükçiftlik Park’taki konser esnasında, grup üyeleri ve sahnede dans eden şahıslar tarafından toplumun ortak edep duygularının ihlali ve incitilmesi gözlemlendi. Bu eylemler, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratacak nitelikte olup, edep, iffet, ar ve haya duygularına yönelik bir saldırı olarak değerlendirildi. Bu sebepten ötürü, TCK’nın 225. maddesinde düzenlenen “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçları üzerinden inceleme başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması, şüphelilerin tespit edilmesi için Kolluk Birimlerine talimat gönderdi. Saygıyla duyurulur.