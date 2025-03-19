Soruşturmaların Asıl Nedeni Herkesçe Biliniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 84 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu’nun evinde birçok polisle arama yapıldığı anlarda, kendi defterine el yazısıyla bir not bırakması dikkat çekti. Ayrıca, İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, “Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, kul hakkı yiyenlere halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah’a sonra milletimize emanetim” ifadeleri yer aldı.

DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, eşi Dilek Kaya İmamoğlu sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. Dilek İmamoğlu, açıklamasında, “Ne yazık ki ülkemiz ve demokrasimiz açısından çok can yakıcı günler yaşıyoruz. Ülkemizi ekonomik açıdan yıkıma sürükleyenler iktidarlarını korumak adına aynı yıkımı hukuk ve adalet alanında da gerçekleştirmekten hiç çekinmiyorlar. Sandıkta kaybedeceklerini bildiklerini rakibini hukuk eliyle saf dışı bırakmaya çalışıyorlar.” dedi.

İKNA EDİCİ BASKINLAR

Dilek İmamoğlu, 18 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının usulsüz bir şekilde iptal edildiğini belirtti. 19 Mart sabahı ise sahurdan sonra polis tarafından evlerine baskın yapıldığını söyledi. “16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilen eşim Ekrem İmamoğlu yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.” ifadesinde bulundu.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİR UYARI

Dilek İmamoğlu, 13 yaşındaki kızı Beren’in gözaltı işlemlerine tanıklık ettikten sonra okuluna gittiğini belirtti. “Davet edilse kendi ayaklarıyla ifadeye gidecek seçilmiş belediye başkanlarına kamu çalışanlarına yapılmaya çalışılan bu şafak baskınları tamamen sindirmeye, korkutmaya, itibarsızlaştırmaya yöneliktir.” diye ekledi. Ayrıca, bu soruşturmaların gerçek nedenini herkesin bildiğinin altını çizdi.

MİLLETİN GÜVENİ

Dilek İmamoğlu, “Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların gerçek nedeni, Ekrem İmamoğlu’nun milletin sevgisini kazanmasıdır.” diyerek, bu durumun yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada fark edildiğini vurguladı. “Bugün Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştır çünkü rakiplerini sandıkta tam dört kere alt etmiştir.” söylemiyle durumu değerlendirdi.

ADALETİN DELİLİ

Son olarak, “Çünkü adaletin olmadığı yerde hiç kimse güvende değildir. Endişeniz olmasın, müsterih olun millet bu müdahalelerin aslında kendisine yönelik olduğunu çok iyi görüyor.” şeklinde sözlerini sonlandırdı. Ekrem İmamoğlu’nun millete emanet olduğunu belirtip, “Bu milletin ferasetine güveniyorum. Adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyorum.” diyerek güven mesajı verdi.