Soruşturmaların Gerçek Nedeni: Halkın Sevgisi

İMAMOĞLU’NA YAPILANLARIN GERÇEĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, eşi Dilek İmamoğlu videolu bir mesaj yayınladı. Dilek İmamoğlu, “Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların gerçek nedenini çok iyi biliyor herkes. Gerçek nedeni Ekrem İmamoğlu’nun milletin sevgisini kazanması olduğunun sadece Türkiye değil tüm dünya farkında” ifadelerini kullandı.

BAŞARIYA GÖLGE DÜŞÜRME ÇABASI

Dilek İmamoğlu, mesajında devamla, “Bugün Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştır çünkü rakiplerini sandıkta tam 4 kere alt etmiştir” dedi. Bu sözler, İmamoğlu’nun siyasi başarılarının ardındaki motivasyonları ve yapılanların sebeplerini öne çıkarıyor.