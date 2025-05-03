Sosyal Medya Çeteleri Suç İşliyor

İSTANBUL’DA YENİ NESİL ÇETELER
İstanbul, son zamanlarda geleneksel mafya yapılanmalarından sıyrılarak sosyal medya ve dijital platformları karargâh olarak kullanan yeni nesil sokak çetelerinin etkisi altına girdi. Hürriyet’in haberine göre, “Casperlar”, “Daltonlar”, “Redkitler” gibi isimlerini çizgi film karakterlerinden alan bu çeteler, uyuşturucu ticareti, cinayet, yaralama, haraç ve tehdit gibi suçlar işleyerek şehirde korku salıyor. Motosikletli tetikçiler, kasklar ve sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak rakip gruplara meydan okuyan bu yapılar, esnafa “mikro çökme” yöntemini uygulayarak baskı kuruyor.
YENİ NESİL MAFYA YÖNTEMLERİ
Geleneksel mafya kurallarının yerini, sosyal medya üzerinden sahte hesaplar aracılığıyla provoke edici paylaşımlar yapmak ve rakip bölgelerde canlı yayınlar açmak gibi modern uygulamalar aldı. Bu çeteler, TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlarda güç gösterisi yaparak birbirlerine gözdağı veriyor ve 20-25 yaş arası gençleri yanlarına çekiyor. Kolombiya kartellerinden esinlendikleri motosikletli suikast timleriyle tanınan bu gruplar, kiralık veya çalıntı motosikletlerle gerçekleştirilen saldırılarla dikkat çekiyor. CNN Türk’ün haberine göre, “Bu gruplar, haraç alamadıkları iş yerlerini kurşunluyor, ölüme kadar varan saldırılar düzenliyor.”
AHMET MİNGUZZİ OLAYI VE CASPERLAR
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi ve aileye sosyal medya üzerinden tehdit videolarının gönderilmesi, Casperlar çetesini manşetlere taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesine tehdit gönderen 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Gazetesi’ne göre, Casperlar, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye sahip çıkarak, “Sizde memur, Casperlarda kardeş bitmez” diyerek devlete yöneldi.
İSTANBUL’UN TEHLİKELİ SOKAK ÇETELERİ
Hürriyet’in haberine göre, İstanbul ve çevresinde öne çıkan sokak çeteleri arasında şunlar bulunuyor:
BARIŞ BOYUN GRUBU
Merkez: İstanbul geneli
Lider: Barış Boyun (İtalya’da 22 Mayıs 2024’te tutuklandı)
Faaliyetler: Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasadışı bahis, cinayet. Yunanistan, Gürcistan ve Fransa’da operasyonlar gerçekleştirdi. Detay: Savcılık iddianamesine göre, mali kaynakları uyuşturucu ve yasadışı bahisten geliyor.
DALTONLAR
Merkez: Bahçelievler
Lider: Beratcan Gökdemir (“Can Dalton”, Rusya’da tutuklu)
Faaliyetler: Motosikletli suikast timleriyle 20’ye yakın cinayet. Sosyal medya üzerinden tetikçi topluyorlar. Detay: Milliyet’e göre, cinayet için 1-5 milyon dolar, yaralama için ise 1-10 milyon TL ücret alıyorlar.
CASPERLAR
Merkez: Şirinevler, Yenibosna
Liderler: Hamuş Atız, Piro Atız
Faaliyetler: Daltonlar ile düşmanlık, tehdit ve cinayet suçları. Detay: Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne yapılan motosikletli saldırıda Casperlar ve Daltonlar arasında hesaplaşma öne çıktı.
REDKİTLER
Merkez: Bahçelievler, Yenibosna
Lider: Ferhat Delen (Ferhat Mardin, yurtdışında firari)
Faaliyetler: Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirme amacıyla saldırılar düzenliyor. Detay: 10 Haber’e göre, Daltonlar ile kanlı çatışmaları yaşanıyor.
ANUCURLAR
Merkez: Kağıthane
Liderler: İnan ve Sinan Anucur
Faaliyetler: Polis çatışmasında bir polisi şehit ettiler. Detay: Evrensel’e göre, karargâh olarak kullandıkları dairede polisle çatıştılar.
GÜNDOĞMUŞLAR
Merkez: Nurtepe, Kağıthane
Lider: Uğurcan Gündoğmuş
Faaliyetler: Anucurlar ile kan davası.
ÇİRKİNLER
Merkez: Bahçelievler, Bağcılar
Lider: Zuhat Altunç
Faaliyetler: Polis kılığına girerek adam kaçırmak. Son operasyonda 47 kişi yakalandı.
ARAP EMRAH
Merkez: Gazi Mahallesi
Lider: Emrah Sever
Faaliyetler: Kullandığı araçları Alibeyköy Barajı’na gömüyordu.
HALİL AY GRUBU
Merkez: Adıyaman-Adana-İstanbul
Lider: Halil Ay (Fransa’da Daltonlar tarafından öldürüldü)
Faaliyetler: Haliç Köprüsü’nde Cumali Aslan’ın öldürüldüğü saldırı ile biliniyor.
BAYGARALAR
Merkez: Adana, Siirt kökenli, İstanbul’a yayıldılar
Lider: Ramazan Baygara
Faaliyetler: Yurtdışında eylemler gerçekleştiriyorlar.