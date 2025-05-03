Sosyal Medya Çeteleri Suç İşliyor

İSTANBUL’DA YENİ NESİL ÇETELER

İstanbul, son zamanlarda geleneksel mafya yapılanmalarından sıyrılarak sosyal medya ve dijital platformları karargâh olarak kullanan yeni nesil sokak çetelerinin etkisi altına girdi. Hürriyet’in haberine göre, “Casperlar”, “Daltonlar”, “Redkitler” gibi isimlerini çizgi film karakterlerinden alan bu çeteler, uyuşturucu ticareti, cinayet, yaralama, haraç ve tehdit gibi suçlar işleyerek şehirde korku salıyor. Motosikletli tetikçiler, kasklar ve sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak rakip gruplara meydan okuyan bu yapılar, esnafa “mikro çökme” yöntemini uygulayarak baskı kuruyor.

YENİ NESİL MAFYA YÖNTEMLERİ

Geleneksel mafya kurallarının yerini, sosyal medya üzerinden sahte hesaplar aracılığıyla provoke edici paylaşımlar yapmak ve rakip bölgelerde canlı yayınlar açmak gibi modern uygulamalar aldı. Bu çeteler, TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlarda güç gösterisi yaparak birbirlerine gözdağı veriyor ve 20-25 yaş arası gençleri yanlarına çekiyor. Kolombiya kartellerinden esinlendikleri motosikletli suikast timleriyle tanınan bu gruplar, kiralık veya çalıntı motosikletlerle gerçekleştirilen saldırılarla dikkat çekiyor. CNN Türk’ün haberine göre, “Bu gruplar, haraç alamadıkları iş yerlerini kurşunluyor, ölüme kadar varan saldırılar düzenliyor.”

AHMET MİNGUZZİ OLAYI VE CASPERLAR

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi ve aileye sosyal medya üzerinden tehdit videolarının gönderilmesi, Casperlar çetesini manşetlere taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesine tehdit gönderen 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Gazetesi’ne göre, Casperlar, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye sahip çıkarak, “Sizde memur, Casperlarda kardeş bitmez” diyerek devlete yöneldi.

İSTANBUL’UN TEHLİKELİ SOKAK ÇETELERİ

Hürriyet’in haberine göre, İstanbul ve çevresinde öne çıkan sokak çeteleri arasında şunlar bulunuyor:

BARIŞ BOYUN GRUBU

Merkez: İstanbul geneli

Lider: Barış Boyun (İtalya’da 22 Mayıs 2024’te tutuklandı)

Faaliyetler: Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasadışı bahis, cinayet. Yunanistan, Gürcistan ve Fransa’da operasyonlar gerçekleştirdi. Detay: Savcılık iddianamesine göre, mali kaynakları uyuşturucu ve yasadışı bahisten geliyor.

DALTONLAR

Merkez: Bahçelievler

Lider: Beratcan Gökdemir (“Can Dalton”, Rusya’da tutuklu)

Faaliyetler: Motosikletli suikast timleriyle 20’ye yakın cinayet. Sosyal medya üzerinden tetikçi topluyorlar. Detay: Milliyet’e göre, cinayet için 1-5 milyon dolar, yaralama için ise 1-10 milyon TL ücret alıyorlar.

CASPERLAR

Merkez: Şirinevler, Yenibosna

Liderler: Hamuş Atız, Piro Atız

Faaliyetler: Daltonlar ile düşmanlık, tehdit ve cinayet suçları. Detay: Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne yapılan motosikletli saldırıda Casperlar ve Daltonlar arasında hesaplaşma öne çıktı.

REDKİTLER

Merkez: Bahçelievler, Yenibosna

Lider: Ferhat Delen (Ferhat Mardin, yurtdışında firari)

Faaliyetler: Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirme amacıyla saldırılar düzenliyor. Detay: 10 Haber’e göre, Daltonlar ile kanlı çatışmaları yaşanıyor.

ANUCURLAR

Merkez: Kağıthane

Liderler: İnan ve Sinan Anucur

Faaliyetler: Polis çatışmasında bir polisi şehit ettiler. Detay: Evrensel’e göre, karargâh olarak kullandıkları dairede polisle çatıştılar.

GÜNDOĞMUŞLAR

Merkez: Nurtepe, Kağıthane

Lider: Uğurcan Gündoğmuş

Faaliyetler: Anucurlar ile kan davası.

ÇİRKİNLER

Merkez: Bahçelievler, Bağcılar

Lider: Zuhat Altunç

Faaliyetler: Polis kılığına girerek adam kaçırmak. Son operasyonda 47 kişi yakalandı.

ARAP EMRAH

Merkez: Gazi Mahallesi

Lider: Emrah Sever

Faaliyetler: Kullandığı araçları Alibeyköy Barajı’na gömüyordu.

HALİL AY GRUBU

Merkez: Adıyaman-Adana-İstanbul

Lider: Halil Ay (Fransa’da Daltonlar tarafından öldürüldü)

Faaliyetler: Haliç Köprüsü’nde Cumali Aslan’ın öldürüldüğü saldırı ile biliniyor.

BAYGARALAR

Merkez: Adana, Siirt kökenli, İstanbul’a yayıldılar

Lider: Ramazan Baygara

Faaliyetler: Yurtdışında eylemler gerçekleştiriyorlar.