Gündem

Sosyal Medya Erişim Engeli Kaldırıldı

HAREKETLİ GÜN VE İNTERNET DÜZENLEMESİ

Vatandaşların beklediği haber gecenin ilerleyen saatlerinde geldi. İstanbul’da yoğun bir gün geçerken, dün akşam saatlerinden itibaren internet bant genişliği daraltması uygulandı.

SOSYAL MEDYADA ERİŞİM ZORLAŞIYOR

Gerçekleşen daraltma nedeniyle vatandaşlar sosyal medyaya erişimde zorluk yaşadı. Özellikle Instagram, Facebook, X ve YouTube gibi popüler sosyal medya platformlarına ulaşım sıkıntıları baş gösterdi.

BANT DARALMASI GEVŞETİLDİ

Akşam saatleriyle beraber ülke gündeminde tansiyonun düşmesiyle beraber, bant daralması kademeli olarak kaldırıldı. Vatandaşlar, herhangi bir uygulama kullanmadan sosyal medya hesaplarına girebilme imkanına kavuştu.

BAĞLANTIDA FARKLILIKLAR YARATILABİLİR

İnternet servis sağlayıcıları arasında bazı farklılıklar olabiliyor. Bağlantıların ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

