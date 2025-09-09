Gündem

Sosyal Medya Erişim Engeli Kaldırıldı

HAREKETLİ GÜN VE GELEN HABER

Vatandaşların beklediği haber, gece saatlerinde ulaştı. İstanbul’da oldukça hareketli bir gün yaşanırken, dün akşam saatlerinden itibaren internet bant genişliği daraltması uygulandı.

SOSYAL MEDYA ERIŞIMINDE SORUNLAR

Bant daraltması nedeniyle vatandaşlar, sosyal medya platformlarına erişimde zorluk yaşadı. Başta Instagram, Facebook, X ve YouTube gibi popüler uygulamalara erişim sorunları meydana geldi.

BANT DARALMASI KADAMELİ OLARAK KALDIRILDI

Akşam saatleriyle birlikte ülke gündeminde tansiyonun düşmesi sonucunda, bant daraltması kademeli olarak kaldırıldı. Bu gelişmeyle birlikte, vatandaşlar uygulama kullanmadan sosyal medya hesaplarına giriş yapmaya başladı.

BAĞLANTI DURUMUNDA FARKLILIKLAR OLABİLİYOR

İnternet servis sağlayıcıları arasında farklılıklar olabiliyor. Ancak bağlantıların ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

